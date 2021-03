Impfung - Salvini lobt Österreichs Impfstrategie

"Gesundheit hat Vorrang, hier geht es nicht um geopolitische Allianzen"

Der Chef von Italiens Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, unterstützt Österreichs Vorhaben, sich unabhängig von der EU Impfdosen gegen das Coronavirus zu beschaffen. "Europäische Länder wie Österreich, die sich in einem Radius von 360 Grad bewegen, um sich die Vakzine zu besorgen, tun gut daran. Die Gesundheit hat Vorrang. Hier geht es nicht um geopolitische Allianzen. Hätte die EU das getan hat, was sie versprochen hatte, hätten wir nicht diese Probleme", sagte Salvini.

Der Lega-Chef traf am Mittwoch in Rom Minister aus der Republik San Marino, die den russischen Impfstoff Sputnik V zugelassen hat. "Man muss rasch handeln. Für mich macht es keinen Unterschied, ob der Impfstoff in Russland, Israel, oder Neuseeland produziert wird, Hauptsache er wirkt. Wenn San Marino seine Impfkampagne bis Ende April abschließen kann, bedeutet es, dass die Behörden gut gearbeitet haben", sagte Salvini.

Der Kleinstaat San Marino kann sich vor Anfragen italienischer Bürger kaum retten, die sich im Zwergstaat immunisieren lassen wollen. Die kleine Republik westlich der Adria-Küstenstadt Rimini mit 33.000 Einwohnern ist bereit, italienische Grenzgänger zu impfen, die in San Marino arbeiten. Außerdem erklärte sich San Marino zur Zusammenarbeit mit den italienischen Grenzregionen bereit.