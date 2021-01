Impfung - Salzburg bekommt 2.000 weitere Dosen

Zusatzlieferung für medizinisches Personal in den Spitälern

Salzburg werde kurzfristig weitere 2.000 Corona-Impfdosen bekommen. Diese Zusatzlieferung werde am Freitag an das medizinische Personal in Spitälern - vor allem auf den Covid-Stationen - verabreicht, berichtete das Land in einer Aussendung Mittwochnachmittag. Bisher hatte Salzburg 3.900 Impfdosen vom Bund zugewiesen bekommen.

Davon wurden 96 Dosen beim symbolischen Impfstart am 27. Dezember 2020 im Seniorenwohnhaus in Liefering in der Stadt Salzburg verabreicht und 1.000 sollen noch diese Woche in 13 Seniorenwohnhäusern im ganzen Bundesland zum Einsatz kommen.