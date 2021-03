Impfung - Salzburg impft in drei Gemeinden alle über 65-Jährigen

Sondertranche von Biontech/Pfizer für Bewohner der Hochinzidenz-Kommunen Bad Hofgastein, Radstadt und Unken - Kurzfristig 3.500 Dosen der EU verfügbar

Das Land Salzburg will in den drei aktuell stark vom Coronavirus betroffenen Gemeinden Bad Hofgastein, Radstadt und Unken in der kommende Woche damit beginnen, alle Bewohner über 65 Jahre zu impfen. Möglich wird das laut einer Medieninformation des Landes durch die von der EU zur Verfügung gestellte Sondertranche des Impfstoffes von Biontech/Pfizer zur Bekämpfung der südafrikanischen Virusvariante. Daraus erhält Salzburg kurzfristig 3.500 zusätzliche Impfdosen.

"Diese zusätzliche Lieferung ermöglicht uns, ältere Menschen in den derzeit sehr stark betroffenen Regionen zu schützen und schwere Covid-19-Verläufe zu verhindern", erklärten ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer und sein Parteikollege Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl in der gemeinsamen Aussendung. Wie ein Sprecher des Landeshauptmanns auf APA-Anfrage sagte, sei der Impfstart so schnell wie möglich geplant, man werde damit aber wohl im Laufe der nächsten Woche beginnen. Dazu dürften auch eigene Impfstraßen eingerichtet werden.

Neben den Gemeinden Bad Hofgastein und Radstadt im Pongau mit einer aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 1.188 bzw. 1.311 ist derzeit vor allem Unken im Pinzgau (Sieben-Tage-Inzidenz 2.141) besonders stark von der Epidemie betroffen. Im Gegensatz zu den beiden Pongauer Gemeinden sind laut Land in Unken Ausfahrtsbeschränkungen derzeit aber nicht nötig, weil die aktiven Infektionen in mehreren nachvollziehbaren Clustern eingegrenzt seien.

Da die Gruppe der über 85-Jährigen in den drei Gemeinden teilweise schon geimpft wurde, gehe man davon aus, mit der Sondertranche und bei einer Beteiligung von 70 Prozent alle Impfwilligen über 65 Jahre immunisieren zu können, sagte ein Sprecher von Gesundheitsreferent Stöckl. Die Umsetzung des österreichweiten Impfplans in Salzburg sei durch die Impfaktion in den drei Gemeinden dabei nicht gefährdet.