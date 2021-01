Impfung - Salzburger Haus- und Zahnärzte kommen ab Mitte Februar dran

Auch Apotheker und Rettungssanitäter werden mitgeimpft

Das Land und die Ärztekammer Salzburg haben sich am Donnerstag auf einen Zeitplan für die Impfung der niedergelassenen Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und der besonders gefährdeten Mitarbeiter von Rotem Kreuz und Samariterbund im Bundesland geeinigt. Wie das Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mitteilte, werde das medizinische Personal außerhalb der Spitäler geschlossen in der Woche ab 15. Februar geimpft. Die Impfungen sollen in 300 Ordinationen abgewickelt werden.

Betroffen sind rund 4.000 Ärzte und Apotheker und 1.000 Mitarbeiter der Rettungsorganisationen. "Wir wollen damit sicherstellen, dass auch bei einer neuerlichen Verstärkung des Infektionsgeschehens die medizinische Versorgung für die Bevölkerung gewährleistet ist", sagte ein Sprecher Haslauers zur APA. Immerhin sei der niedergelassene Bereich auch die tragende Säule für die im Februar beginnende Durchimpfung der über 80-jährigen Menschen und später von weiterer Bevölkerungsgruppen.

Um das medizinische Personal im Vorfeld ausreichend über die Corona-Impfungen zu informieren, wird ein eigenes Handbuch mit allen relevanten Fragen aufgelegt. Zudem soll es am 25. Jänner eine große Online-Infoveranstaltung geben.