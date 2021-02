Impfung - San Marino will russisches Vakzin Sputnik V erwerben

Keine Impfstoff-Lieferungen aus Italien

Der Kleinstaat San Marino will den russischen Impfstoff Sputnik V erwerben. Davor muss das Parlament der Republik am Berg Titan noch das grüne Licht dazu geben. Erwartet wird, dass sich das Parlament am 22. Februar dazu äußert, berichtete die italienische Tageszeitung "La Stampa" am Freitag.

San Marino, das 33.000 Einwohner zählt, will den russischen Impfstoff erwerben, weil Italien ihm zwar Vakzindosen versprochen, diese jedoch bisher nicht zur Verfügung gestellt hat. Die Probleme bei der Impfkampagne zwangen San Marino, sich an Russland zu wenden. Russland hält eine Lieferung seines selbst entwickelten Impfstoffs Sputnik V in die Europäische Union nicht vor Mai oder Juni für möglich.

Die Wirksamkeit von Sputnik V gegen den Erreger SARS-CoV-2 wird mit mehr als 91 Prozent angegeben. Impfungen gibt es etwa in Moskau auch in Einkaufszentren, in mobilen Impfstationen und in den meisten Kliniken. Nach einer ersten Komponente wird nach 21 Tagen eine zweite verabreicht. Nach 42 Tagen insgesamt soll sich die Immunität dann voll ausgebildet haben.