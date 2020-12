Impfung - Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman geimpft

35-Jähriger starker Mann des Landes machte den Anfang

In Saudi-Arabien ist am heutigen Christtag die erste Corona-Impfung verabreicht worden. Den Anfang machte dabei nicht der 84-jährige König Salman, sondern sein 35-jähriger Sohn Mohammed bin Salman. "MBS" gilt als der eigentliche starke Mann des Landes. Wegen seiner angeblichen Verwicklung in die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi ist er international äußerst umstritten.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA weiter berichtet, ist die Impfung des Thronfolgers Teil des vom Gesundheitsministerium entworfenen nationalen Impfplans.

International haben sich bereits mehrere Spitzenpolitiker, darunter der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (71), die serbische Regierungschefin Ana Brnabic (45) oder der designierte US-Präsident Joe Biden (78), impfen lassen, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu steigern. In Tschechien will sich Regierungschef Andrej Babis (66) am Sonntag zum Auftakt der EU-Impfkampagne das Vakzin spritzen lassen.

Andere Spitzenpolitiker wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP, 34) der kanadische Premierminister Justin Trudeau (49) wollen sich erst impfen lassen, wenn ihre Bevölkerungsgruppe regulär an der Reihe sei. "Wir gehören nicht der Gruppe der über 80-Jährigen an", sagte Kurz auf die Frage, warum sich die österreichische Regierung noch nicht gegen das Coronavirus impfen lasse.