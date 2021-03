Impfung - Schwazer Bevölkerung soll sich bis Montag anmelden

Bisher 20.000 Vormerkungen auf Online-Plattform - 5.000 davon in letzten 24 Stunden

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Stellungnahme des Landes zur Ausreisetestpflicht (6. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Die impfwillige Bevölkerung des Bezirk Schwaz ist dazu aufgerufen, sich bis Montag auf der Vormerkplattform des Landes unter www.tirolimpft.at für die erste Teilimpfung der Sondertranche zu registrieren. "Bis Montag, 8. März, um 20 Uhr, ist es Personen ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz im Bezirk Schwaz noch möglich, sich für dieses Impfkontingent von BioNTech/Pfizer anzumelden und bereits ab Donnerstag eine Impfung zu erhalten", informierte Landesamtsdirektor Herbert Forster.

Alle Personen, die sich nicht innerhalb dieser Frist anmelden, können bei dieser Impftranche nicht mehr berücksichtigt werden, hieß es. Auch jene Personen, die aktuell als Risikopatient bei ihrem Hausarzt auf einer dort gesondert geführten Liste stehen, sich aber noch nicht auf www.tirolimpft.at angemeldet haben, müssen sich jedenfalls auf der Vormerkplattform registrieren, um bei dieser Sondertranche berücksichtigt zu werden.

Die Anmeldefrist sei deshalb notwendig, um die Impfdosen ab 11. März an die konkreten Impfstellen im Bezirk Schwaz zu verteilen und die Logistik vorbereiten zu können. Auch die Knüpfung an den Hauptwohnsitz im Bezirk Schwaz sei wesentlich - alle Personen, die mit Stichtag Dienstag, 2. März (also einen Tag vor Bekanntgabe der Sondertranche) ihren Hauptwohnsitz im Bezirk Schwaz angemeldet hatten, haben die Möglichkeit, eine Impfung aus dieser vorgezogenen Sondertranche zu erhalten.

Bis dato ließen sich rund 20.000 Personen aus dem Bezirk Schwaz auf der Plattform für eine Impfung vormerken. Die Tendenz war laut Land stark steigend. So hätten sich allein in den vergangenen 24 Stunden rund 5.000 Personen aus dem Bezirk Schwaz für eine Coronaimpfung vormerken lassen. Alle registrierten Personen werden in den kommenden Tagen über SMS bzw. E-Mail über ihren konkreten Impfzeitpunkt an Ort und Stelle verständigt.

Der besonders stark von der südafrikanischen Coronavirus-Variante betroffene Tiroler Bezirk Schwaz soll mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer durchgeimpft werden. Dazu werden 100.000 Impfdosen des Herstellers aus dem EU-Kontingent vorgezogen, Start der Aktion ist nächsten Donnerstag. Das Projekt soll national und international von Wissenschaftern begleitet werden und neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffes bei der Südafrika-Mutation bringen.

Ab 11. März beginnt dann - neben der Impfung - auch eine Ausreisetestpflicht aus dem Bezirk Schwaz. Jene für ganz Tirol dauert hingegen nur noch bis zum 10. März an. Die Testverpflichtung für den Bezirk Schwaz "gilt als Bedingung, damit die Europäische Union dem Bezirk die 100.000 Impfdosen im Zuge der vorgezogenen Impftranche zur Verfügung stellt", hieß es dazu vom Land am Donnerstag auf APA-Nachfrage. Unabhängig davon appellierten die Verantwortlichen einmal mehr an alle Tiroler und insbesondere an alle Personen im Bezirk Schwaz, sich weiter regelmäßig testen zu lassen und alle Maßnahmen wie Abstand halten, FFP2-Maske tragen und Händehygiene "strikt einzuhalten".