Impfung - Serbien bekommt am Samstag erste Lieferung aus China

Verabreichung des Vakzins ab Sonntag oder Montag

Serbien hat sich den Staaten angeschlossen, die auch mit dem chinesischen Impfstoff gegen das Coronavirus kämpfen wollen. Eine erste Lieferung des Sinopharm-Vakzins wird am Samstag in Belgrad erwartet, berichteten serbische Medien am Freitag. Die Impfungen könnten am Sonntag oder Montag starten, sagte der regionale Gesundheitsminister der Vojvodina, Zoran Gojkovic.

Allerdings ist das Zulassungsverfahren bei den serbischen Behörden laut Medienberichten noch nicht völlig abgeschlossen worden. Bis Donnerstag sind in Serbien 19.000 Personen geimpft worden. Zugelassen wurden bisher die Vakzine des US-Pharmakonzerns Pfizer und der russische "Sputnik V".

Der serbische Finanzminister Sinisa Mali ließ am Freitag wissen, dass er sich mit dem chinesischen Vakzin impfen lassen wolle. Die Ministerpräsidentin Ana Brnabic hatte vor dem neuen Jahr die Pfizer-Impfung erhalten. Innenminister Aleksandar Vulin hatte sich daraufhin das russische Vakzin "Sputnik V" verabreichen lassen.

Experten warnen unterdessen, dass sich bei der Entscheidung für einen oder anderen Impfstoff die Bürger keineswegs von ihrer politischen Vorliebe leiten lassen sollten. Seit März 2020 wurden in Serbien 369.823 Coronavirus-Fälle registriert. 3.708 Personen sind laut Amtsangaben der Krankheit erlegen.