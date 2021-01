Impfung - Serbiens Behörden erteilten chinesischem Vakzin Zulassung

Regierung setzt auch auf Seren aus Russland und dem Westen - Massenimpfaktion begonnen

Serbiens staatliche Arzneimittelagentur hat laut Medienberichten am Montag die Verwendung des Corona-Impfstoffs der chinesischen Firma Sinopharm genehmigt. Wie der Sender "Free Europe" berichtete, bezieht sich die Zulassung auf 100.000 Dosen. Allerdings ist in Belgrad bereits am Samstag eine Million Dosen eingetroffen. Zuvor hatte Serbien Ende Dezember auch schon die Vakzine von BionNTechPfizer sowie aus Russland "Sputnik V" erhalten.

Staatspräsident Aleksandar Vucic kündigte am Dienstag bei einer Pressekonferenz an, Serbien werde dank eines Abkommens mit Polen auch 800.000 Impfstoffdosen des Herstellers AstraZeneca erhalten. Ministerpräsidentin Ana Brnabic teilte mit, bisher habe die Regierung Kaufverträge mit Impfstoffproduzenten im Volumen von mehr als sechs Millionen Dosen abgeschlossen; zum Teil seien diese auch bezahlt. Am Dienstag sollen in Serbien an landesweit 300 Orten Massenimpfungen der Bevölkerung starten. Serbien hat knapp sieben Millionen Einwohner.