Impfung - Serbischer Präsident brachte Impfstoff-Spende nach Sarajevo

Erste 5.000 Impfstoffdosen in Sarajevo überreicht

Im Rahmen seiner Impfstoff-Diplomatie ist Serbiens Präsident Aleksandar Vucic am Dienstag ins Nachbarland Bosnien-Herzegowina gereist. In der Hauptstadt Sarajevo überreichte Vucic eine Impfstoff-Spende seines Landes. Laut Medienberichten geht es um 5.000 Dosen des Herstellers AstraZeneca. Bosnien wartet auf Impfstoff-Lieferungen über das COVAX-Programm und die EU-Heranführungshilfe (IPA), hat bisher aber noch kein Vakzin aus diesen beiden Programmen erhalten.

Es handle sich um keine Hilfe, erklärte Vucic bei seinem Besuch laut der serbischen Presseagentur Tanjug. Es gehe um etwas, das allen gehöre und Serbien habe das Glück gehabt, sich mehrere Impfstoffe gesichert zu haben. In einigen Tagen will Serbien dem Nachbarland weitere 5.000 Impfstoff-Dosen schenken, kündige der serbische Präsident an. Die Balkan-Völker würden über riesige Kraft verfügen, wenn sie geeint seien, sagte Vucic.

Serbien, das dank Impfstofflieferungen aus China und Russland eines der Länder in Europa mit der höchsten Impfrate ist, hat bereits mehrere Nachbarländer mit großzügigen Impfstoff-Geschenken bedacht. Mitte Februar brachte der serbische Präsident persönlich 8.000 Dosen des Pfizer-Impfstoffs nach Nordmazedonien. Ministerpräsidentin Ana Brnabic überreichte wenige Tage später ihrem montenegrinischen Amtskollegen Zdravko Krivokapic 2.000 Dosen des russischen Vakzins Sputnik V in Podgorica. Der serbische Landesteil von Bosnien-Herzegowina, die Republika Srpska, erhielt ebenfalls bereits Impfstoff aus Serbien.

In Serbien wurden bisher laut offiziellen Angaben 1.470.406 Impfstoffdosen verabreicht, mehr als eine halbe Million Bürger Serbiens haben bereits die zweite Impfdose erhalten. Dennoch steigen die Infektionszahlen in dem Balkanland. Am Montag wurden erneut fast 3.500 Neuinfektionen registriert. Unter anderem wird dies auch auf die gut besuchten serbischen Skigebiete zurückgeführt, aber auch auf zahlreiche illegale Partys in Nachtlokalen, allen voran in Belgrad. Der regierungseigene Krisenstab drängt zur erneuten Verhängung des Ausnahmezustandes, um die Verbreitung der Krankheit unter Kontrolle zu bringen. Wie Predrag Kon vom Krisenstab am Dienstag erläuterte, sollten vorübergehend nur Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen und Apotheken offen bleiben.

In Bosnien gibt es landesweit derzeit 10.780 aktive Krankheitsfälle. Seit dem Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr wurden 132.361 Coronavirus-Kranke registriert.