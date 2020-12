Impfung - Slowakei begann mit Impfungen gegen Coronavirus

Spezialist für Infektionskrankheiten erhielt Vakzin als erster

Auch die Slowakei hat am Sonntag mit der Impfkampagne gegen das Coronavirus begonnen. Als erster erhielt am Samstag ein Spezialist für Infektionskrankheiten, Vladimir Krcmery, das Vakzin der Hersteller Biontech und Pfizer. Die Impfung erfolgte in einem Krankenhaus in der Stadt Nitra. Zuvor hatte die Slowakei die ersten 10.000 Dosen des Impfstoffs erhalten. Insgesamt hat das osteuropäische Land 18 Millionen Impfdosen bestellt. EU-weit war der Impfstart am Sonntag vorgesehen.