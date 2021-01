Impfung - Slowenien startete mit Verteilung außerhalb der Heime

Zuerst kommen Über-80-Jährige an die Reihe - Mit angepeilter Durchimpfungsrate von 70 Prozent wird erst im späten Frühjahr gerechnet

In Slowenien ist mit der landesweiten Impfung der älteren Bevölkerung außerhalb von Pflege- und Altersheimen begonnen worden. Bis die angepeilte Durchimpfungsrate von 70 Prozent erreicht wird, soll es einige Monate dauern. Der slowenische Premier Janez Jansa rechnet damit, das Ziel erst im späten Frühjahr erreichen zu können. "Wir sprechen eher vom Juni als vom Mai", sagte Jansa am Dienstagabend im slowenischen Fernsehen.

Dem slowenischen Impfplan zufolge kommen zunächst die Über-80-Jährigen, die nicht in Altersheimen leben, an die Reihe. In der Hauptstadt Ljubljana wird die Massenimpfung von Älteren in der Messehalle durchgeführt, wie die Medien berichteten. In der letzten Jänner-Woche beginnt dann auch die Impfung von über 70-Jährigen. Parallel dazu werden Mitarbeiter im Gesundheitswesen weiter geimpft.

Ab nächster Woche wird denjenigen, die als Erste geimpft wurden, bereits die zweite Dosis verabreicht. Mit dem Impfstart am 27. Dezember wurden in Slowenien zuerst die Bewohner und Personal in Pflege- und Altersheimen sowie Ärzte und das Personal in Krankenhäusern geimpft. Vorrangig werden außerdem chronisch Kranke geimpft. Danach sollen auch Beschäftigte in anderen wichtigen Bereichen (Polizei, Armee, Zivilschutz, Kinderbetreuung und Schulwesen) an die Reihe kommen.

Die restliche Bevölkerung solle nicht damit rechnen, vor dem Frühjahr geimpft zu werden, sagte Jansa, der zurzeit auch als Gesundheitsminister fungiert. Man kann sich aber bereits online anmelden. Das Tempo der Impfung wird laut dem Premier von den Lieferungen und auch davon abhängen, wie schnell andere Impfstoffe genehmigt werden.

Slowenien soll bis Ende März insgesamt 245.500 Dosen des Impfstoffes von Biontech/Pfeizer erhalten, davon sind 110.000 Dosen für die zweite Impfung vorgesehen. Die ersten 1.200 Dosen des Moderna-Impfstoffs trafen am Dienstag ein. Bis Anfang Februar sollen noch insgesamt 8.000 Dosen von Moderna geliefert werden. Insgesamt hat sich das Zwei-Millionen-Land bisher 2,27 Millionen Impfdosen von den beiden genehmigten Vakzinen gesichert, die für die Impfung von 1,13 Millionen Menschen ausreichen, sagte Jansa. Bis Ende 2021 soll Slowenien 1,8 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffes und 470.000 Dosen von Moderna erhalten.

Bis dato sind knapp 25.000 Slowenen (Stand am 12. Jänner) gegen Covid-19 geimpft worden, zeigen die offiziellen Daten des nationalen Institut für öffentliche Gesundheit (NIJZ). Laut Institut zeigt das elektronische Impfregister aber nicht den tatsächlichen Stand, weil die Daten mit Zeitverschiebung eingetragen werden. Wie NIJZ-Chef Milan Krek betonte, wurden bisher rund 40.000 Impfdosen verteilt, die größtenteils bereits verbraucht wurden.