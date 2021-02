Impfung - SPÖ NÖ fordert transparente Kommunikation vom Bund

Königsberger-Ludwig: Ansonsten werden "unhaltbare Erwartungen" geweckt - Baldiges Ende der Pandemie wird als unwahrscheinlich erachtet

Transparentere Kommunikation zu den vorhandenen Mengen des Impfstoffs gegen das Coronavirus und genauere Angaben zu den Lieferungen hat Niederösterreichs SPÖ am Freitag vom Bund gefordert. Ohne diese Angaben würden "unhaltbare Erwartungen bei den Menschen geweckt", befand Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Landesparteichef LHStv. Franz Schnabl äußerte die generelle Befürchtung, dass Covid-19 das Land "vielleicht auf Dauer begleiten wird".

Hinsichtlich der vorhandenen Impfstoffmengen wünschte sich Königsberger-Ludwig "wirkliche Planbarkeit", denn derzeit seien stets kurzfristige Planänderungen notwendig. Die Bundesregierung und die EU-Politik forderte sie zu einem klaren Einstehen dafür auf, "dass versprochene Mengen eingehalten werden".

Mehrfach hingewiesen wurde im Rahmen einer Online-Pressekonferenz auf die umfangreiche Rolle der Gemeinden bei den Eintritts- und Berufsgruppenuntersuchungen. In beiden Bereichen sollten nach Ansicht von Königsberger-Ludwig die sogenannten Nasenbohrertests freigegeben werden. Umgesetzt wissen will die Gesundheitslandesrätin weiters Gratis-Tests für die Bevölkerung in den Apotheken - "zur Entlastung der Gemeinden".

Einmal mehr harsche Kritik an der Bundesregierung kam von Schnabl. Gesetzte Schritte zur Pandemie-Bekämpfung seien wenig durchdacht und chaotisch. Ausgebessert würden die türkis-grünen Versäumnisse von den Bundesländern und Gemeinden. Vor allem die Kommunen seien ob unzureichend zur Verfügung gestellter Mittel und Vorgaben "fast am Anschlag ihrer Kapazitäten, Möglichkeiten und Fähigkeiten".

In ein ähnliches Horn stieß GVV-Präsident Rupert Dworak. Für ihn ist die Zeit vorbei, "wo Gemeinden für die Bundesregierung permanent die Kastanien aus dem Feuer holen". Befürchtet wurde vom Bürgermeister von Ternitz (Bezirk Neunkirchen), dass die Kommunen "am Ende des Tages" auch bei den Impfungen von den Bürgern "in die Pflicht genommen" werden könnten.