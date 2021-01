Impfung - Start für Anmeldungen für über 80-Jährige in der Steiermark

In den ersten drei Stunden mehr als 11.100 Anmeldungen - Vorerst offenbar keine Probleme

Mehr als 11.100 Steirerinnen und Steirer, die über 80 Jahre alt sind, haben sich in den ersten drei Stunden für die Corona-Schutzimpfung in der Steiermark angemeldet. Das teilte das Land Steiermark in einer Aussendung mit. Seit Montag, 8.00 Uhr, ist die Voranmeldung online unter https://anmeldung.steiermark-impft.at/ sowie telefonisch möglich. Schwierigkeiten - wie etwa überlastete Server - gab es offenbar vorerst keine.

Vergangene Woche hatte die etwa 75.000 Menschen umfassende Zielgruppe Post von Gemeinden und Städten bekommen. Darin waren die Website sowie die Telefonnummern für die Anmeldung angegeben. Einen genauen Termin können die über 80-Jährigen vorerst allerdings nicht auswählen, weil noch nicht klar ist, wann ausreichend Impfstoff für die Zielgruppe vorhanden ist. Die angemeldeten Personen werden daher erst über ihren genauen Impftermin informiert.

Bei den unterschiedlichen Browsern gab es auf der Anmeldeseite im Internet auch eine unterschiedliche Optik. So wurde darauf hingewiesen, dass mit "Safari" das Kalendersymbol nicht angezeigt werde, doch eine manuelle Eingabe des Datums sei möglich. Der steirische Impfkoordinator Michael Koren sagte: "Das Registrierungstool ist gut angelaufen und wird ab 1. Februar für alle Steirerinnen und Steirer offenstehen. Ab März sollte in einer dritten Ausbaustufe jede und jeder bereits über diese Plattform seinen eigenen Impftermin auswählen können."