Impfung - Start für Lehrer und Kindergartenpädagogen in Wien

Ab Mitte kommender Woche - Weitere Impfzentren entstehen

Wien startet mit der Verimpfung der Coronavirus-Vakzine bei Lehrern und Kindergartenpädagogen. Diese Gruppe wird ab Mitte kommender Woche an die Reihe kommen, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag mitteilten. Insgesamt sollen rund 35.000 Menschen aus diesem Bereich ihren ersten Impfstich erhalten.

"Pädagoginnen und Pädagogen in den Wiener Bildungseinrichtungen leisten seit vielen Monaten Übermenschliches. Gerade deshalb ist uns sehr wichtig, dass diese Gruppe rasch geimpft wird, um so auch weiterhin offene Schulen und Kindergärten in Wien gewährleisten zu können", sagte Wiederkehr. Damit gebe man auch Eltern eine positive Perspektive.

In Wien erfolgte der Impfstart Ende Dezember in den Alten-und Pflegeeinrichtungen. Daneben wurde im Februar in zwei Impfzentren mit der Verabreichung des Impfstoffs an Menschen ab 85 begonnen. Laut Hacker wurde in den Senioreneinrichtungen inzwischen bei allen impfwilligen Bewohnern und Mitarbeitern mindestens der erste Stich vorgenommen. Viele Immunisierungen seien auch bereits abgeschlossen.

Daher, so berichtete der Ressortchef, könne man ab kommender Woche weitere Impfzentren für Ältere bzw. für Hochrisikopatienten einrichten. Im Endausbau sind zehn derartige Einrichtungen vorgesehen - sieben der Stadt und drei der Österreichischen Gesundheitskasse. "Die Planung ist danach ausgerichtet, dass wir alle Personen ab 80 Jahren bereits im März impfen können und die Personen ab 70 bist April geimpft haben", sagte der Gesundheitsstadtrat.

Erfreut über den Start der Aktion beim Bildungspersonal zeigte sich auch die sozialdemokratische Personalvertreterin Karin Medits-Steiner: "Wir sind sehr froh, dass wir durch viele konstruktive Gespräche die städtischen Behörden in ihrem diesbezüglichen Bestreben unterstützen konnten." Die Impfmöglichkeit werde im Austria Centers eingerichtet. Nötig sei, dort eine von der Schulleitung unterzeichnete Beschäftigungsbestätigung mitzubringen.