Impfung - Start in privater Einrichtung in Niederösterreich

120 Personen in Pöchlarn immunisiert - 96-Jährige machte den Anfang

Nach dem Start in einem Landes- und einem Caritaspflegeheim am Sonntag haben die Impfungen gegen das Coronavirus am Montag in Niederösterreich auch in einer privaten Einrichtung begonnen. Im SeneCura-Sozialzentrum in Pöchlarn (Bezirk Melk) wurden einer Aussendung zufolge 120 Personen - 90 Senioren und 30 Mitarbeiter - immunisiert. Als erste Bewohnerin wurde eine 96-Jährige geimpft.

Ausgerollt wird das Vakzin von Biontech/Pfizer beginnend mit (dem heutigen) Montag auf 24 Pflegeheime, darunter 22 des Landes. Insgesamt 1.500 Menschen sollen dort geimpft werden. Mit einer nächsten Tranche an Impfstoff sollen ab dem 10. Jänner das Personal im Gesundheitsbereich und Hochrisikogruppen im Bundesland an der Reihe sein.