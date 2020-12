Impfung - Start in Salzburg noch offen

Land rechnet aktuell mit Impfstart im Jänner

In Salzburg geht man derzeit weiter von einem Impfstart im Jänner aus. Wie viele der mit der ersten größeren Tranche nach Österreich gelieferten Dosen für das Bundesland reserviert sind und wann mit den Impfungen genau begonnen werden wird, stand zunächst noch nicht fest. Man befinde sich mitten in den Vorbereitungen, derzeit würden noch Gespräche mit dem Bund laufen, hieß es vonseiten des Landes am Dienstag. Nähere Infos könnte es aber noch im Lauf des Tages geben.

Dem Vernehmen nach dürfte es in Salzburg wohl keine symbolträchtigen Impfungen nur ganz weniger Einzelpersonen unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen geben. Sofern noch nicht genug Impfstoff vorhanden sei, um etwa alle Bewohner eines Heimes zu impfen, mache das nur bedingt Sinn. Eine Bestätigung von offizieller Seite gab es dafür aber nicht. Wie in den anderen Bundesländern auch sollen in Salzburg zunächst vorrangig Personen der Risikogruppe geimpft werden.