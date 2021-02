Impfung - Steiermark beginnt mit 27.000 über 85-Jährigen ab März

Land bekam etwas mehr Vakzine als erwartet - 107-jährige Südsteirerin erhält bei Hausarzt als Erste der Altersgruppe eine Immunisierung

Die ersten über 80-Jährigen Steirer werden ab Freitag einen Brief des Landes erhalten, in dem sie über die Corona-Impfmöglichkeit bei ihrem niedergelassenen Arzt oder bei einer Impfstraße informiert werden. Impfkoordinator Michael Koren sagte, für diese Gruppe seien mit rund 27.000 Impfungen etwa 3.000 mehr freigegeben als erwartet. Die Erstimpfungen in allen 223 Pflegewohnheimen seien beendet. Mit 2. März startet die Erstimpfung von über 80-Jährigen außerhalb von Heimen.

Laut Koren seien bisher rund 75.000 Dosen verimpft worden, 44.185 haben die Erst- und rund 31.200 die Zweitimpfung erhalten. In allen 223 Pflegeheimen gab es bereits den ersten "Stich", in 125 Heimen sei man auch mit der zweiten Immunisierung fertig. Der Rest werde bis Anfang März abgearbeitet, sagte Koren in einer Online-Pressekonferenz.

Impfungen wurden auch in der Pflegestation Tobelbad, bei AGES-Laborkräften und in den Privatkrankenhäuser wie den Barmherzigen Brüdern und den Elisabethinen in Graz, im Marienkrankenhaus Vorau und im Spital der Diakonie in Schladming durchgeführt. Dazu kämen noch etwa Notärzte, Apotheken-Mitarbeiter und erste Angehörige von Hochrisikogruppen wie etwa Dialysepatienten. Hier stünden rund 6.000 Impfdosen bis Mitte März zur Verfügung.

Man rechne damit, dass man bis Ende des zweiten Quartals rund 400.000 Personen impfen könne, wenn die Impfstoffe zur Verfügung stehen. Das sei logistisch zu schaffen mit den niedergelassenen Ärzten sowie den Impfstraßen. Koren berichtete, dass die Impfbereitschaft in der Gruppe der über 85-Jährigen sehr groß sei, über 90 Prozent hätten sich angemeldet. Die erste in dieser Gruppe werde eine 107 Jahre alte Dame aus dem südsteirischen Bezirk Leibnitz sein, die von ihrer niedergelassenen Ärztin geimpft werden wird.

Der stellvertretende Leiter der Landesamtsdirektion, Wolfgang Wlattnig, sagte, die Zielgruppe der über 80-Jährigen sei ab 18. Jänner in Briefen der Bürgermeister angesprochen worden. Über 61.0000 von über 75.000 über 80 Jahre haben sich dabei angemeldet. Die Steiermark habe bei der geplanten Impfung ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich die Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten.

Hausärzte besäßen hohes Vertrauen ihrer Patienten, das erkläre wohl auch die hohe Anmeldequote. Wer sich beim Hausarzt impfen lässt, wird von diesen kontaktiert. Man habe ein eigenes Ärzte-Datenportal aufgebaut: Jeder Mediziner, der sich registriert hat, bekommt Listen der Angemeldeten. Kriterium der Reihung ist das Geburtsdatum. Rund 22.000 Personen sind bei Hausärzten, 5.000 bei Impfstraßen vorgemerkt, die nächstgelegene Impfstraße wird mit der schriftlichen Verständigung (per Post, Anm.) angegeben. Ein Verschieben des Termins bei der Impfstraße sei möglich, die Telefonnummer dazu werde am Montag bekannt gegeben.

Niedergelassene Ärzte können ihre Impftermine ab Freitag planen, eventuell zusammen mit den Gemeinden. Diese würden mit Räumlichkeiten und Begleitung bzw. Hilfe beim Formularausfüllen unterstützen, sagte Wlattnig. Niedergelassene Mediziner haben strikte Anweisungen, eine Warteliste mit Personen bereitzuhalten, falls ein Impfwilliger ausfalle. Die Personen auf der Warteliste würden dann sofort kontaktiert.

Der Leiter des Katastrophenschutzes des Landes, Harald Eitner, nannte die Teststraßen, in denen auch geimpft wird: Es seien dies Leibnitz, Deutschlandsberg und Voitsberg, Premstätten, Graz, Gratkorn, Bad Radkersburg, Feldbach, Gleisdorf, Fürstenfeld, Weiz und Hartberg. In der Obersteiermark wird in den Impfstraßen Bruck/Mur, Mariazell, Eisenerz, Mürzzuschlag, Leoben, Judenburg und Murau sowie in Liezen, Bad Aussee und Schladming immunisiert.

Der Bereich zur Vakzinierung besteht laut Eitner aus Empfang/Anmeldung, besetzt mit einer Assistenzkraft. Danach gehe es weiter in eine Impfkoje, wo auch über die Immunisierung aufgeklärt wird, durch einen Arzt, unterstützt durch einen Sanitäter. Danach folgt ein Ruhebereich mit einer Sanitätskraft, wo man auf Stühlen oder auch im Liegebereich rund 20 Minuten verbringe, um eventuelle Impfreaktionen abzuwarten. Hier stehe ein Notfallkoffer bereit, auch ein Notarzt könne rasch angefordert werden.

Eitner beruhigte: "In den USA gibt es schon mehrere Millionen Geimpfte, hier hat man unter 45.000 Personen nur einmal einen anaphylaktischen Schock registriert. Normale Reaktionen wie Übelkeit oder Schwindelgefühle kommen auf eine Person unter tausend Geimpften vor. Wir sind für diese Ausnahmen gerüstet". Bei der Gruppe der über 85-Jährigen werde es in den Impfstraßen noch keine Securitys geben.