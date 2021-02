Impfung - Steiermark bereitet Start der Impfstraßen vor

Ab Dienstag kommen über 85-Jährige außerhalb von Heimen bei niedergelassenen Ärzten und 25 Impfspuren an die Reihe

Ab Dienstag werden in der Steiermark die ersten über 85-Jährigen außerhalb von Heimen bei Impfstraßen und Hausärzten immunisiert. Bisher haben sich mehr als 315.000 Steirerinnen und Steirer online für die Corona-Schutzimpfung angemeldet. "Das ist aus unserer Sicht schon eine sehr hohe Zahl", so Landesamtsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Wlattnig am Freitag bei einer Videopressekonferenz. Bisher seien in der Steiermark mehr als 82.400 Personen zumindest einmal geimpft worden.

Rund 31.000 Personen haben schon ihre zweite Dosis erhalten, sagte Impfkoordinator Michael Koren. Er erklärte auch, wie es dazu kommt, dass die Steiermark oft als Schlusslicht bei den Corona-Schutzimpfungen ausgewiesen wird. Das liege an den fehlenden Einträgen im nationalen Impfregister. Ärzte seien dazu angehalten, die Daten einzugeben. Das sei aber bei rund 19.000 Fällen noch nicht geschehen. Daher komme die Divergenz.

Der steirische Impfplan sieht momentan vor, dass nach den schon immunisierten Mitarbeitern auf Covid-Stationen, in Spitälern und Ambulatorien nun neben den Hochrisikopatienten die niedergelassenen Ärzte sowie Zahnärzte an der Reihe sind. Rund 6.000 sollen nach dem kommenden Wochenende (27. und 28. Februar) geimpft sein. In den vergangenen Tagen haben auch Mitarbeiter von Rettungsorganisationen, mobiler Pflege sowie Apotheker Impfungen erhalten. Diese sollen Ende kommender Woche alle ihre erste Dosis erhalten haben.

Wlattnig schilderte, dass die über 85-Jährigen per Brief oder elektronisch über ihre Impftermine informiert wurden. Jene, die sich bei Impfstraßen immunisieren lassen, haben bereits Termine für beide Dosen erhalten. Jene, die sich bei ihren Hausärzten impfen lassen, werden von diesen über den genauen Termin noch informiert. Die Impfstraßen starten ab 2. März an den Standorten der Teststraßen des Landes, um Synergien - etwa beim Sicherheitspersonal - zu nutzen. Kommende Woche werden von Dienstag bis Samstag an 22 Standorten mit zusammen 25 Impfspuren 7.586 Steirerinnen und Steirer über 85 ihre erste Dosis erhalten.

Am stärksten ausgelastet ist der Standort Grazer Messe, wo man an fünf Tagen von 8.00 bis 18.00 Uhr voll belegt ist, um 2.481 Personen immunisieren zu können. Das sind knapp 500 über 85-Jährige pro Tag. Kalkuliert wird mit zwölf Personen pro Stunde pro Impfspur. Bei den jüngeren Jahrgängen dürfte sich die Kapazität in den kommenden Wochen und Monaten auf 16 erhöhen, weil die Aufklärungsgespräche kürzer dauern werden, so die Erwartung. Die Impfstraßen des Landes bieten jedenfalls zusammengenommen eine Kapazität von rund 3.000 Impfungen pro Tag. Da dort von Montag bis Samstag gearbeitet werde, komme man auf 18.000 Impfungen pro Woche, so Koordinator Harald Eitner.

Ab der zweiten Märzhälfte kommt dann - sofern sich bei den zugesicherten Impfstofflieferungen nichts ändert - die Gruppe der über 80-Jährigen dran, sagte Koren.

In 184 Pflegeheimen haben bereits die zweiten Impftermine stattgefunden. Daher seien dort mittlerweile gut 8.700 Bewohner sowie rund 5.600 Mitarbeiter immunisiert worden. Hinzu kommen rund 6.000 Personen, die regelmäßig in den Heimen zu tun haben wie etwa Lieferanten, Therapeuten oder niedergelassene Ärzte. In den kommenden beiden Wochen dürften die Impfungen mit der zweiten Dosis in allen steirischen Pflegeheimen abgeschlossen sein, so Koren.