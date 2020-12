Impfung - Steiermark mit symbolischem Start am 27.12. in Pflegeheim

Erste Impfungen von Bewohnern eines Heims in Graz

Die Steiermark beginnt nach den Weihnachtsfeiertagen mit einem symbolischen Covid-19-Impfstart am Sonntag, 27. Dezember in einem Grazer Pflegewohnheim, wie die Kommunikation Land Steiermark am Freitagnachmittag, Christtag, mitteilte. Der symbolische Start soll im Beisein von Landesregierungsvertretern stattfinden. Der eigentliche Impfbeginn für die erste große Tranche von rund 35.000 Impfdosen soll rund um den 12. Jänner 2021 stattfinden.

Die ersten Impfungen des symbolischen Beginns sollen an Bewohner des Pflegewohnheims Aigner-Rollett am Rosenhain in der Max-Mell-Allee verabreicht werden. Die Landesrätinnen Juliane Bogner-Strauß (ÖVP, Gesundheit) und Doris Kampus (SPÖ, Soziales) wollen sich am frühen Nachmittag vor dem Heim der Presse stellen. Dabei sind auch Michael Koren, der Impfkoordinator und Geschäftsführer des Gesundheitsfonds Steiermark sowie Gerd Hartinger, Geschäftsführer der Geriatrischen Gesundheitszentren.