Impfung - Steiermark plant "Impf-Events" in Hallen

Anmeldung für über 80-Jährige ab Montag - Für alle anderen ab 1. Februar möglich

Das Land Steiermark plant für die rasche Immunisierung aller Steirerinnen und Steirer sogenannte "Impf-Events". Voraussetzung ist natürlich die Lieferung des erwarteten AstraZeneca-Impfstoffs, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz in Graz. Während am Montag die Anmeldung für die über 80-Jährigen startet, sollen sich ab 1. Februar dann auch alle anderen Bürger, egal welchen Alters, für die Impfung anmelden können.

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) erklärte, warum in der Steiermark bisher noch nicht die über 80-Jährigen außerhalb von Heimen an der Reihe waren: "Wir haben zwar 14 Prozent der Bevölkerung Österreichs, aber gleichzeitig 18 Prozent der stationären Betten aller österreichischen Pflegeheime." Impfkoordinator Michael Koren betonte, dass in allen 230 Heimen die ersten Impfdosen verabreicht wurden - mehr als 29.000 Dosen wurden also verimpft. Die ersten Bewohner seien auch bereits ein zweites Mal geimpft worden. Die anderen seien in den kommenden beiden Wochen dran, damit ist der aktuell vorhandene Impfstoff fix reserviert, schilderte Koren.

Harald Eitner von der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung zufolge werden - sobald mehr Impfstoff da ist - vor allem die niedergelassenen Ärzte eingebunden. Bisher hätten sich mehr als 800 gemeldet, die verimpfen wollen - entweder in ihren eigenen Ordinationen oder auch bei Impfstraßen. Impfstraßen wird es jedenfalls an jenen 22 Standorten geben, wo heute, Freitag, die dauerhaft angelegten Massentests gestartet haben. Weitere Möglichkeiten, sich eine Immunisierung zu holen, sollen es in den KAGes-Spitälern, sowie auch in anderen Krankenhäusern und bei den Ambulatorien der Österreichischen Gesundheitskasse zur Verfügung stehen.

Eitner nannte auch das Konzept der "Impf-Events", die an Wochenenden in Hallen wie etwa der Schwarzlhalle in Unterpremstätten stattfinden werden. Da sollen dann gleich um die 20 Impfstraßen nebeneinander aufmachen. An allen Standorten und Möglichkeiten zusammen sollen dann etwa 7.000 bis 8.000 Menschen pro Tag geimpft werden können und da seien die Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten noch gar nicht eingerechnet, schilderte Koren. Eine weitere Option sind auch noch Impfstraßen, die von Gemeinden in Zusammenarbeit mit Hausärzten angeboten wurden. Da werde der Bedarf noch geprüft, das Angebot einzelner Gemeinde sei aber vorhanden. Ebenso haben auch große Betriebe angekündigt, Impfungen bei der Belegschaft durchführen zu können.

In die Überlegungen eingeflossen ist auch der Umstand, dass sich Menschen wohl vermehrt zu Hause testen. Daher werden Kapazitäten bei den Teststraßen frei, die dann für Immunisierungen genutzt werden können.

Ab Montag, 25. Jänner 8.00 Uhr, können sich alle rund 75.000 über 80-Jährigen unter https://anmeldung.steiermark-impft.at/ anmelden. Die betroffenen Personen sollten alle auch schon von ihren Gemeinden einen Brief erhalten haben, in denen weitere Details zu finden sind. Auch eine telefonische Anmeldung ist möglich. Eine Woche später, am 1. Februar, kann sich dann auch die restliche Bevölkerung der Steiermark auf der Website für die Impfung anmelden. Diese erhalten nach Priorität und Verfügbarkeit des Impfstoffes einen Impftermin in einer Impfstraße bzw. bei einem niedergelassenen Arzt per SMS oder Email. Dieses System soll ab März in einem weiteren Schritt ausgebaut werden, sodass jeder abhängig von der Verfügbarkeit der Impfstoffe seinen Impftermin selbst wählen kann.

Die Verzögerungen bei der Lieferung der Pfizer/Biontech-Impfstoffe hätten in der Steiermark laut Koren zu einer Verschiebung um eine Woche geführt. Dafür sollen von da an aber mehr Dosen als ursprünglich geplant eintreffen. "Die Grundlage jeder Impfplanung ist die Verfügbarkeit von ausreichend Impfstoffen. Die Zulassung und Lieferung des AstraZeneca-Impfstoffes könnte die Situation entspannen. Daher hoffen wir ab Mitte Februar mit der entsprechenden Lieferung von Impfstoffen, die über 80-Jährigen, Hochrisikogruppen und die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in der Steiermark schnell impfen zu können", so die Gesundheitslandesrätin.

Ebenso Bestandteil der Phase 1 sind Hochrisikogruppen mit entsprechenden Vorerkrankungen: Die Ärztekammer Steiermark und das Land Steiermark arbeiten bei der Erhebung und der Durchführung der Covid-Schutzimpfung für diese Zielgruppe zusammen. Die Betroffenen sollen und können sich bei Ihrem Vertrauensarzt für eine Covid-Schutzimpfung anmelden, hieß es. Neben ihnen gilt es auch noch rund 10.000 Menschen mit Behinderungen, etwa 10.000 in der mobilen Pflege und etwa an die 9.000 Ärzte zu impfen.

Koren wolle übrigens nicht über vereinzelte Bürgermeister diskutieren, die schon eine Impfung erhalten haben, denn man müsse sehen, was in den Heimen in den vergangenen Tagen geleistet wurde. Zudem ist er der Meinung, dass sich die Heime bei der Aufteilung sehr wohl an den Vorgaben und der Impfstrategie orientiert hätten. Am wichtigsten sei es gewesen, "nichts zu verschwenden".