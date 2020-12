Impfung - Steiermark startet rund um 12. Jänner in Heimen

Erste Tranche mit rund 35.000 Impfdosen soll Ende Dezember eintreffen

In der Steiermark werden voraussichtlich rund um den 12. Jänner die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in steirischen Alters- und Pflegeheimen beginnen, sagte der steirische Impfkoordinator Michael Koren Dienstagfrüh im APA-Gespräch. Eine ersten Tranche, die Ende Dezember geliefert werden dürfte, wird rund 35.000 Impfdosen umfassen. Damit können dann rund 17.500 Steirerinnen und Steirer geimpft werden. Priorität haben pflegebedürftige Menschen im Alter über 65 Jahren.

Nach den ersten Impfungen würden laufend neue Tranchen je nach Bedarf der Heime und Spitäler sowie nach Verfügbarkeit von der Bundesbeschaffungsagentur (BBG) in Zusammenarbeit mit Pharmafirmen ausgeliefert. Die Betreiber der Heime und Krankenhäuser melden den Bedarf laut Koren direkt der BBG - inklusive dem Datum, an dem sie den Impfstoff bestenfalls erhalten wollen.

Die Logistik für die Auslieferung werde ebenfalls von der BBG und den Pharmafirmen organisiert. Der vorerst lieferbare Impfstoff muss bekanntlich bei etwa minus 70 Grad Celsius gelagert werden. Kommt er bei den Einrichtungen an, so wird er dort voraussichtlich von niedergelassenen Ärzten, die bereit sind, zu impfen, verabreicht. In vielen Fällen werden das etwa die Hausärzte der Heime sein. Die Ärztekammer sei bereits dabei zu erheben, wie viele Mediziner impfen wollen.

Noch in Planung sei die passende Dokumentation für die Impfungen, diese werde momentan unter der Leitung von Koren geplant, denn die Aufzeichnungen seien sicherzustellen. Derzeit zähle die Steiermark laut dem Koordinator rund 12.000 Heimbewohner und etwa 10.000 Pflegekräfte. Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) meldete Koren etwa 18.500 Mitarbeiter. Es werde gerade erst erhoben, wie viele von ihnen sich impfen lassen wollen. Von den anderen fonds-finanzierten Spitälern der Steiermark habe man bereits eine Rückmeldung: etwa 4.700 Mitarbeiter wollen sich in diesen Einrichtungen impfen lassen, sagte Koren.

Nach den Spitälern und Pflegeheimen werden in einer zweiten Phase Menschen im Alter über 65 Jahren, Mitarbeiter in weiteren Gesundheitseinrichtungen sowie "Personen mit Systemrisiko" wie etwa im Bereich der Justiz, der Exekutive oder in Schulen geimpft, schilderte Koren. Da sei noch unklar, ob das mit Impfstraßen gemacht werde. Die Planung sei erst in Ausarbeitung.

Danach komme die Phase drei mit den Impfungen für die allgemeine Bevölkerung. Diese werde über Impfstraßen laufen, aber auch viele niedergelassene Ärzte dürften da - wie insgesamt in die Impfstrategie - eingebunden werden, betonte Koren. Wie viele Impfdosen in der Steiermark zur Verfügung stehen werden, sei noch offen und richte sich nach Bedarf und Verfügbarkeit. Geplant sei, dass nach dem Anlaufen der Impfungen wöchentlich Tranchen ausgeliefert werden.