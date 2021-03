Impfung - Steirische Über-80-Jährige müssen noch zwei Wochen warten

Enge Kontaktpersonen von Schwangeren und Pädagogen demnächst an der Reihe

Weiter warten auf eine Impfung heißt es für die Gruppe der 80 bis 85-Jährigen in der Steiermark: Während in den meisten Bundesländern längst begonnen wurde, diesen Teil der Bevölkerung zu immunisieren, wird das in der Grünen Mark noch dauern. Frühestens ab 22. März oder in der Karwoche soll wieder Impfstoff verfügbar sein, erklärte Impfkoordinator Michael Koren am Freitag bei einer Online-Pressekonferenz. Als nächste Gruppe sind Kontaktpersonen von Schwangeren dran.

Die nächsten, die die Impfung - mit dem AstraZeneca-Vakzin - erhalten, sind die engen Kontaktpersonen von Schwangeren. Rund 6.700 Personen aus dieser Gruppe sollen demnächst immunisiert werden. Die Pädagoginnen und Pädagogen stehen dann für 19. und 20. März auf dem Impfplan. Laut Landesamtsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Wlattnig sollten sie sich aber nochmals anmelden "damit wir eine gute regionale Zuordnung haben". Die Angemeldeten werden dann entweder ihrem Hausarzt oder einer Impfstraße zugeteilt, da eine "wohnortnahe Impfung angestrebt wird". Bedenken, dass die Geimpften aufgrund von Nebenwirkungen beruflich ausfallen könnten, was bei Bildungseinrichtungen nicht ganz unproblematisch sein könnte, habe man nicht, da noch der Sonntag dazwischen liege, hieß es.

Etwas rascher könnte es mit dem Impfen voran gehen, wenn ab Ende März auch das Vakzin von Johnson & Johnson zugelassen und einen Monat später verfügbar sein könnte. "Das wäre gut für uns, weil es gut transportabel ist und nur einmal verabreicht werden muss", meinte Koren. Bisher hätten "viele Pläne nicht funktioniert und konnten nicht eingehalten werden", da es bei den Impfstoffen immer wieder Verschiebungen gegeben habe.

Mit den Impfstraßen, die seit einer Woche in Betrieb sind, habe man gute Erfahrungen gemacht: Rund 6.000 Personen seien dort versorgt worden, "nirgends kam es zu nennenswerten Impfreaktionen", betonte Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung des Landes Steiermark.