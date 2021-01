Impfung - Steirischer Bürgermeister von Stubenberg auch schon geimpft

Alexander Allmer (ÖVP): "Stehe dazu, will aber nicht mehr dazu sagen"

Der ÖVP-Bürgermeister von Stubenberg am See in der Oststeiermark, Alexander Allmer, hat sich ebenfalls bereits impfen lassen. Er bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" am Mittwoch gegenüber der APA: "Ich stehe dazu, will aber sonst nichts dazu sagen. Das ist meine Privatsache." Auf Nachfrage, warum er nicht einer älteren Person vortritt gelassen hatte, meinte er nur: "Ich wünsche jedem, dass er auch eine Impfung erhält."

Ob er die Impfung tatsächlich wie laut "Krone"-Bericht in einem Pflegeheim im Ort erhalten hatte, wollte er weder bestätigen noch dementieren. Ob er nun auch die zweite Dosis erhalten werde, wisse er nicht: "Wenn nicht, werde ich es auch überleben."