Impfung - Steirischer Impfplan verschob sich zwei Wochen nach hinten

Lieferengpässe führten zu neuer Planung - Derzeit rund 41.000 Menschen in der Grünen Mark geimpft - davon etwa 4.000 schon zwei Mal

Nun verschiebt sich durch die Lieferengpässe bei den Impfstoffen auch der steirische Corona-Immunisierungsplan um zwei Wochen nach hinten: In der Landesregierungssitzung am Donnerstag wurden die Änderungen im Ablauf offiziell beschlossen. Man orientiere sich weiterhin an den Rahmenbedingungen des Bundes, betonte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) in einer Aussendung. Ab Anfang März sollen die ersten über 80-Jährigen außerhalb von Heimen geimpft werden.

"Derzeit sind 41.000 Menschen in der Steiermark geimpft, davon schon 4.000 mit einer Zweitimpfung versorgt. Wir hoffen nun auf schnelle und vollumfängliche Lieferungen von ausreichend Impfstoffen", sagte die Landesrätin. Wegen der Lieferengpässe habe sich der zeitliche Ablauf für Phase eins um zwei Wochen nach hinten verschoben: "Die besonders vulnerable Gruppen Pflegewohnheime, Personen über 80 Jahre und Personal im Gesundheitsbereich mit hohem Expositionsrisiko (etwa auf Covid-Stationen, Anm.) sind in Phase eins enthalten." Diese Phase sehe weiters Hochrisikopatienten, medizinisches Personal, wie niedergelassene Ärzte und Zahnärzte, Personen in der Pflege und Personen mit Behinderung vor.

Bogner-Strauß sei zuversichtlich, dass ab Anfang März mit der Gruppe der über 80-Jährigen begonnen werden könne. Die Phase zwei werde aber nun erst etwas später im März starten können: Da werden Personen im Alter von zunächst über 75, dann über 70 und über 60-Jährige geimpft werden. In die Altersklasse der über 75-Jährigen werden auch Personen mit schwersten Vorerkrankungen und deren engste Kontaktpersonen, sowie Beschäftigte in der mobilen Pflege, Betreuung oder in der 24-Stunden-Pflege geimpft. In der Gruppe der über 70-Jährigen werden auch Personen mit schweren Vorerkrankungen und deren engste Kontaktpersonen sowie Kontaktpersonen von Schwangeren geimpft, sieht der Impfplan vor.

Phase drei soll noch im Laufe des zweiten Quartals beginnen, setze aber eine großflächige Impfstoffverfügbarkeit voraus. Damit könne dann eine breite Durchimpfung der Bevölkerung ermöglicht werden. In dieser Phase erfolge die Reihung in der Anmeldeplattform des Landes durch das Alter.

Die Zahl von rund 41.000 Geimpften orientiere sich übrigens laut Land Steiermark an den tatsächlichen Auslieferungen. "Der Umstand, dass das Gesundheitsministerium Zahlen aus dem elektronischen Impfregister publiziert, führt oftmals zu Verwirrung. Zur Dokumentation in das elektronische Impfregister ist der ausführende Arzt verpflichtet und dieser Eintrag wird nicht immer sofort getätigt", wurde erklärt. Mit Stand 4. Februar weise daher das elektronische Impfregisters 20.227 Eintragungen über erfolgte Covid-Impfungen in der Steiermark aus.