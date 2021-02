Impfung - Tierärzte kritisieren Impfplan

Impfplan 2010: Weniger Säuglings-Immunisierungen Der neue "Impfplan 2010 Österreich" des Obersten Sanitätsrates (beschlossen vom Impfausschuss am 20. Oktober 2009) umfasst mehrere Neuerungen. So wird zum Beispiel die Anzahl der notwendigen Injektionen für Säuglinge bzw. Kleinkinder reduziert, insgesamt wurden aber mehr Impfungen generell in die Empfehlungen aufgenommen.