Impfung - Tiroler Ärztekammer drängt auf Impfung von Hausärzten

Gesundheitspersonal mit hoher Priorität behandeln

Die Tiroler Ärztekammer will das Gesundheitspersonal im Impfplan mit hoher Priorität behandelt wissen und drängt auf die Impfung der niedergelassenen Ärzte. "Nachdem gerade die Zweitimpfung von Bewohnern und Beschäftigten in den Alten- und Pflegeheimen läuft, gilt es die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu impfen", forderte Tirols Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger am Montag in einer Aussendung.

Denn dies sei eine Voraussetzung für die Corona-Impfung der Über-80-Jährigen, die im Februar und März besonders in Arztpraxen erfolgen soll. 28.000 betagte Personen hätten sich bereits angemeldet. Positiv bewertete Wechselberger die elektronische Möglichkeit des Landes Tirol zur Voranmeldung für die Impfung unter www.tirolimpft.at.