Impfung - Tiroler Opposition fordert Klarheit von Platter

Dringlicher Antrag für Februar-Landtag - Etwa zu Anzahl der angelieferten Impfdosen und "Impfgarantie" für Über-80-Jährige

Die Tiroler Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS bringen für den Februar-Landtag eine Dringliche Anfrage ein, in der Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) aufgefordert wird, für Klarheit in der Tiroler Impfstrategie zu sorgen. In den 37 Fragen will die Opposition etwa wissen, wie viele Impfdosen bisher nach Tirol geliefert wurden.

Auch in Hinblick auf eine "Impfgarantie" bis Ende Februar für die über-80-jährigen Impfwilligen wollte man Platter festnageln. "Aus unserer Sicht sollte jeder Impfwillige in dieser Alterskategorie bis spätestens Ende Februar geimpft sein", formulierte Andrea Haselwanter-Schneider, Klubobfrau der Liste Fritz, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck eine Forderung.

Das Thema "Transparenz" brachte NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer aufs Tapet. "Es muss klar sein, wer wann geimpft wird", sagte er. Als Mittel, das diese gewünschte Transparenz ermögliche, nannte er ein "Dashboard", in welchem der Impffortschritt deutlich sichtbar werde. "Damit hätte es etwa Bürgermeister-Impfungen gar nicht gegeben", meinte er.

Verbesserungsbedarf des Informationsflusses zwischen Land Tirol und den niedergelassenen Ärzten sah wiederum LAbg. Elisabeth Fleischanderl, Gesundheitssprecherin der Tiroler SPÖ. "In Sachen Impfstand und Impfstart darf es keine Unklarheit geben", meinte sie. Denn sonst drohe die "Impfwillkür". Zudem müsse insgesamt klar sein, in welcher Impfphase man sich genau befinde. Aktuell sei es wichtig exakt zu wissen "wie es weitergehe", betonte sie.

Auch Patrick Haslwanter, Gesundheitssprecher der Tiroler FPÖ, ortete Schwachstellen in Bezug auf die Tiroler Impfstrategie. "Die Tiroler Gemeinden werden bei der Bewältigung der ersten Impfungen im Stich gelassen", sagte Haslwanter. So sei beispielsweise zu lange unklar gewesen, wie viele Impfungen mit einer Impfdosis möglich seien. "Dass es sechs sind, hat sich zum Teil erst kurz vor den Impfungen geklärt", meinte Haslwanter.

Die sich aufgrund dieser von Opposition diagnostizierten Versäumnisse der schwarz-grünen Tiroler Landesregierung ergebenden Fragen in der Dringlichen Anfrage sollen nunmehr nicht nur eine Verbesserung der Impfstrategie bewirken. "Es geht uns vor allem auch um eine öffentliche Diskussion und Behandlung dieser Thematik", meinte dazu Haselwanter-Schneider. "Mit der Debatte im Landtag wollen wir den Druck auf die Landesregierung erhöhen und zur Fehlerminimierung beitragen", stellte Oberhofer klar.