Impfung - Tschechien bekam von Israel 5.000 Dosen Moderna geschenkt

"Symbolisches Geschenk" für diplomatische Unterstützung des jüdischen Staates

Tschechien hat von Israel 5.000 Impfstoffdosen des Pharmakonzerns Moderna erhalten, wie der tschechische Außenminister Tomas Petricek laut Medienberichten vom Donnerstag bestätigte. Aus israelischen Regierungskreisen verlautete, dass es sich um ein "symbolisches Geschenk" für die diplomatische Unterstützung des jüdischen Staates handle.

Tschechien hatte vor einigen Tagen bekanntgegeben, dass die seit längerem beabsichtigte "Amtsstelle" der tschechischen Botschaft in Jerusalem am 1. März geöffnet werde. Die Botschaft als solche bleibt in Tel Aviv.

Tschechien verfolgt seit längerem eine pro-israelische Politik. Für seine pro-israelische Haltung ist vor allem Staatspräsident Milos Zeman bekannt, der dafür plädiert hatte, die tschechische Botschaft von Tel Aviv komplett nach Jerusalem zu verlegen.

Die 5.000 Impfstoffdosen wurden von der tschechischen Armee von Israel bereits nach Prag transportiert. Diese Dosen sollen für 2.500 Soldaten bestimmt sein, die in den Krankenhäusern bei den Covid-Patienten helfen bzw. helfen werden, bestätigte der Sprecher des tschechischen Verteidigungsministeriums, Jan Pejsek.

Die Corona-Impfungen in Tschechien gehen wie in anderen EU-Ländern nur mühsam voran. Zumindest mit der ersten Dosis wurden bisher rund 5,5 Prozent der Bevölkerung geimpft. Der Grund ist der Mangel an Impfstoffen.

Unterdessen verstärkt sich in Tschechien die Kritik an der EU sowie der tschechischen Regierung, dass sie nicht imstande gewesen seien, eine ausreichende Menge an Impfstoffen zu sichern. Immer lauter sind auch die Stimmen, das russische Vakzin Sputnik zu importieren, wie es Ungarn schon getan hat. Die offizielle Position der Prager Regierung bleibt jedoch, trotz der prekären Corona-Situation in Tschechien nur von der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) gebilligte Impfstoffe zu verwenden.

Angesichts der rasant steigenden Neuinfektionszahlen plant die tschechische Regierung weitere Restriktionen. An Werktagen werden 13.000 bis 15.000 neu Erkrankte in dem zehn Millionen Einwohner zählenden Land gemeldet und die Situation in den Krankenhäusern wird als kritisch bezeichnet.