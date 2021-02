Impfung - Über 18.600 Menschen erhielten in Tirol Erstimpfung

Über 1.400 Zweitimpfungen verabreicht - 116.000 Menschen für Imfpung vorgemerkt - Nun verfügbare Dosen großteils für Zweitimpfung reserviert

In Tirol haben bis Mittwochmittag über 18.600 Menschen ihre erste Teilimpfung gegen das Coronavirus erhalten, 1.400 wurden bisher ein zweites Mal geimpft. In dieser Woche stehen dem Bundesland 8.000 Impfdosen zur Verfügung, die vornehmlich für Zweitimpfungen in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern reserviert sind, teilte das Land mit. In der kommenden Woche können voraussichtlich nur 5.500 Dosen verimpft werden.

Bisher gaben 87.700 Menschen in Tirol über die Vormerkplattform www.tirolimpft.at an, sich impfen lassen zu wollen. Gemeinsam mit den Über-80-Jährigen, die über die Gemeinden ihren Impfwillen bekundeten, wollen 116.000 Tiroler eine Dosis. 950 von 28.300 angemeldeten Über-80-Jährigen wurden geimpft.

"Die Impfungen werden ausschließlich auf Basis des Tiroler Impfplans bzw. den dort festgehaltenen Priorisierungen durchgeführt", hieß es. Vorgemerkte Personen würden "zeitgerecht weitere Informationen erhalten", es wurde um Geduld gebeten.

Dass die Zahl der Erstimpfungen mit jenen des Bundes abweicht, wurde damit erklärt, "als dass dort die im e-Impfpass bereits eingetragenen Impfungen angeführt werden". Hier könne es zu Verzögerungen kommen. "Zudem sind im Bundes-Dashboard Aktualisierungen teils noch nicht vollständig ersichtlich".