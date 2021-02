Impfung - Über 6.000 Verabreichungen in Vorarlberg am Wochenende

In vier Impfstraßen

In Vorarlberg sind von Freitag bis Sonntag in vier Impfstraßen deutlich über 6.000 weitere Corona-Schutzimpfungen verabreicht worden. "Wenn die Impfaktionen heute, Sonntagabend, zu Ende gehen, werden wir wohl über 6.500 Dosen an Corona-Schutzimpfungen verimpft haben", erklärte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) in einer Aussendung. Der Hauptfokus sei weiter unter anderem auf über 80-Jährige sowie Patienten mit besonders hohem und hohem Risiko gelegen.

Aber auch Menschen mit Behinderung und Beschäftigte im Gesundheitsbereich wurden in Dornbirn, Bezau im Kleinwalsertal und erstmalig auch in Nenzing geimpft. Verimpft wurden laut Land alle drei bis jetzt zugelassenen Impfstoffe. Während alle über 80-Jährigen und Patient mit besonders hohem Risiko die mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer bzw. Moderna erhielten, wurden die in Phase 1 und 2 priorisierten unter 65-Jährigen mit AstraZeneca immunisiert.

Bisher wurden im "Ländle" 26.015 Menschen geimpft, davon 12.072 mit der Zweitimpfung. Auf der Online-Vormerkplattform auf www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft haben sich bis dato mehr als 132.000 Menschen (einschließlich der bereits Geimpften) eingetragen, hieß es.