Impfung - Über-80-Jährige außerhalb von Tiroler Heimen kommen dran

Rund 28.000 meldeten sich für Impfung an - Bisher 13.878 Menschen im Bundesland geimpft

In Tirol wird ab dieser Woche, nachdem die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen weitgehend abgeschlossen wurden, eine weitere besonders vom Virus gefährdete Gruppe geimpft: Die Über-80-Jährigen, die außerhalb einer Einrichtung leben, kommen nun dran. Rund 28.000 Menschen dieser Altersgruppe meldeten sich dafür an, sagte ein Sprecher des Landes auf APA-Anfrage. Welche Gemeinde zuerst zum Zug kommt, entscheidet die Sieben-Tages-Inzidenz.

Bis alle Impfwilligen diesen Alters aber auch tatsächlich geimpft sein werden, werde es noch dauern, hieß es. Es werde "sukzessive, je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes" vorgegangen. In acht Tiroler Gemeinden wurden die Über-80-Jährigen in einer "Testphase" bereits geimpft. Darunter befand sich auch die Gemeinde Jochberg (Bezirk Kitzbühel), in der Fälle der britischen Virusmutation auftauchten.

13.878 Menschen erhielten in Tirol bisher eine Impfdosis. Diese Zahl würde "sehr genau stimmen", wurde betont. Denn die Systempartner, wie etwa Altenheime, würden täglich melden, wie viele Dosen sie verimpft hätten.

Wie viele Menschen sich im Bundesland impfen lassen wollen, war aber vorerst unklar. Ab 1. Februar steht mit der Website www.tirolimpft.at eine Vormerkplattform zur Verfügung. Die Priorisierung der Impfung gibt der Impfplan vor.