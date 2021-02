Impfung - Ungarische Behörde gab "Grünes Licht" für russisches Vakzin

Minister: Sputnik V kann verimpft werden - Bereits vier Vakzine in dem österreichischen Nachbarland im Angebot

Der russische Impfstoff Sputnik V kann in Ungarn verimpft werden. Das Zentrum für Nationale Volksgesundheit (NNK) hat nach Beendigung der nötigen Untersuchungen die Genehmigung erteilt. Der ungarische Gesundheitsminister Miklos Kasler hat dies am Sonntag auf Facebook bekannt gegeben.

Der Minister erklärte weiter, dass nun im Kampf gegen Corona vier Impfstoffe in Ungarn zur Verfügung stünden: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Sputnik V. Der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orban hatte bereits am Freitag angekündigt, dass in der kommenden Woche mit der Verabreichung des russischen Impfstoffes begonnen werden könnte. Ungarn hat insgesamt zwei Millionen Dosen bestellt, die innerhalb von drei Monaten eintreffen sollen.