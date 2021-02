In Ungarn kann in der kommenden Woche damit begonnen werden, den russischen Impfstoff Sputnik V zu verabreichen. Das kündigt Ministerpräsident Viktor Orban an. Ungarn hat anders als die EU-Kommission dem russischen Impfstoff die Notfallzulassung erteilt und ist damit das erste EU-Land. Russland liefert in den kommenden drei Monaten zwei Millionen Impfdosen. Damit kann eine Million Menschen geimpft werden. Die ersten 40.000 Sputnik-V-Dosen trafen vergangene Woche ein.