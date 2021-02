Impfung - Ungarn registrierte über 4.000 Neuinfektionen

Kanzleiminister Gulyas verlängerte Einschränkungen bis 15. März.

In Ungarn ist die Zahl der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 mit 4.385 in den vergangenen 24 Stunden eklatant gestiegen. Die Entwicklung spricht dafür, dass die dritte Pandemie-Welle Ungarn erreicht hat. Laut Regierungs-Information vom Donnerstag starben 120 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus, womit sich die Gesamtzahl der Opfer auf 14.672 erhöhte. Kanzleiminister Gergely Gulyas reagierte am Mittwoch mit Verlängerungen der Einschränkungen bis 15. März.

Seit Dezember hat es in Ungarn keine so hohe Zahl an Neuinfektionen mehr gegeben. In den Spitälern befanden sich am Donnerstag 4.836 Corona-Kranke, 411 wurden künstlich beatmet. Die Hausärzte haben mit der Verimpfung der chinesischen, in der EU nicht zugelassenen Vakzine Sinopharm begonnen. Insgesamt wurden bisher rund 508.000 Menschen geimpft. Aktuell stehen in Ungarn fünf Impfstoffe zur Verfügung: Neben Sinopharm werden Mittel von Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca und Sputnik V aus Russland verimpft, letztes Vakzin ist ebenfalls noch nicht von der EU-Behörde EMA zugelassen.