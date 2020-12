Impfung - Ungarn startet einen Tag früher mit Covid-19-Impfungen

Dosen für 4.875 Personen erhalten

Obwohl die Corona-Impfung in den EU-Ländern am Sonntag zeitgleich beginnen sollte, startet Ungarn damit bereits am Samstag. "Wir haben mit den Impfungen unter den Mitarbeitern des Gesundheitswesens nach einem zuvor festgelegten Plan begonnen", sagte ein Regierungssprecher auf Anfrage von Reuters. Samstag früh hat Ungarn nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur MTI eine erste Lieferung von Impfdosen erhalten, die für die Impfung von 4.875 Personen ausreichen.

Bis Samstag hatte Ungarn 315.362 Corona-Infektionen und 8.951 Todesfälle registriert. Das Land weist eine der höchsten Todesraten je 100.000 Einwohner in der Europäischen Union auf.