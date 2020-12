Impfung - Ungarn zog Corona-Impfstart vor

Erste Immunisierungen erfolgten bereits am Samstag

Ungarn hat seinen Impfstart vorgezogen und die ersten Impfungen bereits am Samstag verabreicht, unmittelbar nachdem die ersten 9.750 Dosen in Ungarn eingetroffen waren. Damit können angesichts der Doppel-Impfung 4.875 Personen geimpft werden. Als erste erhielt Adrienne Kertesz die Injektion. Sie ist die Oberärztin im Budapester Spital Süd-Pest, das zu den fünf Spitälern gehört, die Impfungen durchführen.

Nach Impfplan erhalten zunächst die Mitarbeiter des Gesundheitswesens den Impfstoff von Biontech/Pfizer. Die nächste Lieferung soll laut Medienberichten am 31. Dezember in Ungarn eintreffen. Die Bürger Ungarns können sich für eine Impfung online registrieren. Laut Umfrage des Institutes Politico lehnten aber zwei Drittel der Befragten eine solche Impfung ab. Zugleich würden nur 20 Prozent Vertrauen in russische und chinesische Vakzine setzten, die die ungarische Regierung anbieten will.

Nach dem dramatischen Anstieg der Opferzahlen zeigt die Pandemie-Statistik aktuell eine Abwärtskurve. In den vergangenen 24 Stunden starben 96 Menschen an oder in Verbindung mit Corona und es wurden 698 Neuinfektionen verzeichnet. Acht Tage zuvor waren es noch 189 Opfer und 4.045 Neuinfektionen.

In Ungarn herrscht weiter Lockdown. Die Covid-Maßnahmen wurden bis 11. Jänner verlängert, wozu auch das Ausgangsverbot von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr zählt. Angesichts des hohen Ansteckungsrisikos werden Silvesterfeiern und Straßenbälle verboten. Ein Bußgeldkatalog kündigt hohe Strafen an, wobei die Höchststrafe bis 750.000 Forint (rund 2.000 Euro) gehen kann.