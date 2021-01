Impfung - UNO-Generalsekretär: Impfstoffe "großer moralischer Test"

"Die Wissenschaft hat Erfolg - aber die Solidarität scheitert"

Die Verteilung der Corona-Impfstoffe rund um den Globus ist nach Ansicht von UNO-Generalsekretär António Guterres ein "großer moralischer Test" für die Welt. Die Bekämpfung der Pandemie müsse in diesem Jahr höchste Priorität haben, sagte Guterres am Donnerstag vor der UNO-Vollversammlung in New York. Bisher sei die Verteilung jedoch nicht gerecht. "Die Impfstoffe erreichen einige Länder schnell, währen die ärmsten Länder fast gar nichts haben."

"Die Wissenschaft hat Erfolg - aber die Solidarität scheitert", ergänzte er. Die Impfstoffe müssten als "Allgemeingut" für alle zugänglich und erschwinglich sein, forderte Guterres. Das vergangene Jahr nannte der ehemalige portugiesische Ministerpräsident ein Jahr voller "Tod, Desaster und Verzweiflung". Die Krise biete aber auch eine Chance. 2021 könne "ein Jahr voller Möglichkeiten und Hoffnung" werden.