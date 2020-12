Impfung - Vatikan erhält 10.000 Dosen Impfstoff

Für Vatikan-Mitarbeiter und ihre Familien

Die großangelegte europäische Anti-Covid-Impfkampagne startet auch im Vatikan. Der Heilige Stuhl wird von Pfizer-Biontech 10.000 Dosen Impfstoff erhalten, die in den nächsten Tagen in Rom eintreffen werden. Damit sollen Vatikan-Mitarbeiter und ihre Angehörigen geimpft werden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Bei der Impfkampagne handelt der Vatikan unabhängig von Italien, wo die Impfungen bereits am Sonntag begonnen haben.

Der Vatikan hatte am Sonntag den Start der europäischen Impfkampagne begrüßt. Papst Franziskus hatte bei seinem Weihnachtssegen "Urbi et Orbi" am Weihnachtstag die schnelle Entwicklung von Corona-Impfstoffen als "Licht der Hoffnung" bezeichnet. Zugleich hatte er "Impfstoffe für alle, vor allem für die Verletzlichsten und Bedürftigsten in allen Regionen des Planeten", gefordert.

Zu Weihnachten hat Papst Franziskus den Obdachlosen in Rom 4.000 Anti-Covid-Tests geschenkt. Die Abstriche sind eine Spende aus der Slowakei. Dank des päpstlichen Almosenmeisters, Kardinal Konrad Krajewski, und einer Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rom sollen sich Obdachlose kostenlosen Anti-Covid-Tests unterziehen können.