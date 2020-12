Impfung - Verzögerung bei Lieferung von Vakzine in Italien

Wegen Schnee - 470.000 Impfdosen erwartet

In Italien haben Unwetter und Schnee im Norden die Lieferung der insgesamt knapp 470.000 Impfdosen verzögert, die das Land von Pfizer/Biontech im Rahmen seiner Anti-Covid-Impfkampagne erhalten soll. Die rund 200 Standorte, die die Vakzine bekommen sollen, werden voraussichtlich erst in den nächsten Tagen die Ampullen erhalten, berichteten italienische Medien.

Ganz Italien ist von einer Schlechtwetter-Front heimgesucht. In Norditalien kam es am Montag zu heftigen Schneefällen die auch Großstädte wie Mailand, Turin und Genua schwer belasteten. In Mittel- und Süditalien gab es heftige Regenfälle und Stürme.

Am Sonntag hatte eine 29-jährige Krankenschwester in Rom die erste Corona-Impfung anlässlich des europäischen Impftages verabreicht bekommen. Italien hatte die ersten knapp 10.000 Impfstoffe mithilfe des Militärs im gesamten Land verteilt. In einer ersten Phase rechnet die italienischen Regierung mit der Impfung von 1,7 Millionen Personen.