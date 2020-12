Impfung - Vorarlberg startet doch schon am 27. Dezember

Mehr Impfdosen zur Verfügung als angekündigt

Vorarlberg wird mit den ersten Covid-Impfungen nun doch schon am 27. Dezember und nicht erst in der ersten Jänner-Hälfte beginnen. Als Grund für die Planänderung hieß es, dass nun doch bereits dieses Jahr eine größere Zahl an Impfdosen zur Verfügung gestellt werde als zuerst angekündigt. Wie viele Impfungen durchgeführt werden können und wie diese verteilt werden, sei noch in Abklärung, teilte die Landespressestelle am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

Noch am Dienstag war man in Vorarlberg aufgrund der zunächst angekündigten geringen Impfstoffmenge von einem späteren Impfstart ausgegangen. "Wir werden uns an der medialen Aktion nicht beteiligen", hatte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) gesagt und damit nur vereinzelte in Aussicht gestellte Impfungen gemeint.