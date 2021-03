Impfung - Vorarlberg will am Wochenende weitere 9.000 Personen impfen

Alle vorgemerkten über 80-Jährigen für kommendes Wochenende zur Erstimpfung eingeladen

In Vorarlberg sollen am kommenden Wochenende (5. bis 7. März) rund 9.000 Menschen ihre erste Impfdosis erhalten. Zum einen erhielten alle über 80-Jährigen, die sich bis 1. März vorgemerkt hatten, eine Einladung, zum anderen Personen unter 65 mit erhöhtem Risiko und Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Mit Stand Mittwochnachmittag hatten bereits rund 5.000 Personen einen Impftermin vereinbart, so Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP). Das Personal der Impfhotline wurde wegen der starken Nachfrage aufgestockt.

Alle drei bis jetzt zugelassenen Impfstoffe - jene von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca - sollen am kommenden Wochenende in den beiden Impfzentren in Dornbirn und Nenzing (Bezirk Bludenz) verimpft werden: Die über 80-Jährigen erhalten die mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna, die unter 65-Jährigen den Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Impfwillige können sich auch weiterhin unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft für die kostenlose Corona-Schutzimpfung registrieren. Bisher wurden in Vorarlberg über 26.500 Personen immunisiert, mehr als 12.000 davon zwei Mal.