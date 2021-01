Impfung - Vorarlberg will bis Montag 4.000 Dosen impfen

Impfstoff soll dem Gesundheitspersonal an den Spitälern und im niedergelassenen Bereich zur Verfügung stehen

Vorarlberg will über das Wochenende rund 4.000 Impfungen vornehmen. Das hat Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung angekündigt. Die Impfdosen sollen dem Gesundheitspersonal an den Spitälern und im niedergelassenen Bereich zur Verfügung stehen. Die Impfungen in den Pflegeheimen würden nächste Woche mit Hochdruck fortgesetzt werden, sagte Rüscher.

"Das für Vorarlberg mögliche Kontingent rufen wir sofort ab und stellen es im Wesentlichen dem Gesundheitspersonal zur Verfügung, da wir hier die Organisation der Verimpfung über Spitäler und Ärztekammer sehr schnell auf die Beine stellen können", erklärte die Landesrätin. Der Impfstoff werde bis Freitag geliefert und soll sofort verimpft werden. Während die Impfungen für das Krankenhaus-Personal in den Spitälern selbst vorgenommen werden, gelte es für das Gesundheitspersonal im niedergelassenen Bereich eine Impfstraße im Messequartier Dornbirn einzurichten. "Mit dieser kurzfristigen und konzertierten Maßnahme immunisieren wir eine wichtige Bevölkerungsgruppe, die bei der Bekämpfung dieser Pandemie an vorderster Stelle steht", so Rüscher.

Auf Hochtouren laufen laut Rüscher auch die Planungen für das Impfen einzelner Bevölkerungs- und Berufsgruppen. "Dafür ist eine digitale Vormerkplattform in Ausarbeitung, die noch im Jänner online gehen wird", sagte die Landesrätin. Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs sei somit eine rasche Information an Impfinteressierte möglich. Noch im Jänner könnte über dieses System eine Impfung für ältere Personen angeboten werden, sofern Impfstoff verfügbar ist.