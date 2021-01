Impfung: Vorarlbergs Pflegeheime sollen im Jänner durchgeimpft werden

Bewohner bekommen noch diesen Monat ihre Erstimmunisierung

Die Vorarlberger Alters- und Pflegeheime werden noch im Jänner durchgeimpft. Alle Bewohner, die sich impfen lassen wollen, können in den kommenden Wochen "ihre Erstimmunisierung bekommen", teilte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Samstag mit. Bisher seien in vier Heimen - in Bregenz, Höchst, Dornbirn und Alberschwende - bereits Corona-Impfungen vorgenommen worden, nun nehme das Impfprogramm "richtig Fahrt auf".

Allein in der kommenden Woche werde in 31 Heimen geimpft, in der darauf folgenden Woche an weiteren elf. In der letzten Jännerwoche stünden dann die letzten drei Heime auf dem Impfterminplan. Die entsprechenden Termine seien mit allen Alters- und Pflegeheimen fixiert worden.