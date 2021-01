Impfung - Vorgezogene Impfungen in Tiroler Pflegeheimen

Bundesland hat 12.000 Dosen Impfstoff beim Bund abgerufen

Tirol hat am Dienstag und Mittwoch sämtliche für das Bundesland verfügbaren 12.000 Impfdosen beim Bund abgerufen. Das hat Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in einer Aussendung am Mittwoch betont. Man werde noch in dieser Woche Impfungen in einigen Alten- und Pflegeheimen durchführen, die Heime setzten die Impfungen zügig um. Der Schutz der Bewohner der Alten- und Pflegeheime habe oberste Priorität, so der Landeshauptmann und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP).

In den Heimen sollen etwa 6.000 Impfdosen verbraucht werden. Die andere Hälfte werde dem Personal der Covid-Stationen der Tiroler Spitäler sowie dem exponierten medizinischen Personal in den Ordinationen der niedergelassenen Ärzteschaft zur Verfügung gestellt, hieß es. Je nach Verfügbarkeit von Impfstoff soll auch zeitnah mit der Impfung weiterer Risikopersonen begonnen werden.