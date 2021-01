Impfung - Vorgezogener Impfstart in steirischen Heimen und Spitälern

Rund 3.000 Personen werden noch diese Woche geimpft

In 24 steirischen Pflegeheimen und in sieben Krankenhäusern sollen bis Ende der Woche rund 3.000 Personen geimpft werden. Dieser vorgezogene Impfstart wurde möglich, weil die Vorbereitungen dazu bereits abgeschlossen sind, hieß es in einer Aussendung des Landes am Mittwoch. Bis Monatsende sollen rund 22.000 Menschen die Impfung erhalten.

Am 27. Dezember gab es in der Steiermark den symbolischen Impfstart, bisher wurden 40 Heimbewohner und Mitarbeiter geimpft. Vorgesehen war, am 12. Jänner in den Heimen und ab 18. Jänner in den Krankenhäusern weiterzumachen. "Wir haben rasch gehandelt und es mit gemeinsamer Anstrengung geschafft, dass wir noch in dieser Woche in der Steiermark 3.000 Menschen in Pflegeheimen und Krankenhäusern impfen werden. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Pandemie einzudämmen", betonte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP). "Es ist äußerst wichtig, dass wir schnell und möglichst breit impfen. Denn nur so können wir das Virus nachhaltig eindämmen und dafür sorgen, dass sich unser Arbeitsmarkt und die Wirtschaft wieder erholen", sagt LHStv. Anton Lang (SPÖ).

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) betonte, dass es durch die "rasche Verteilung und eine sorgfältige Planung" möglich sei, "besonders gefährdete Gruppen wie Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gesundheitspersonal großflächig zu impfen".