Impfung - Vormerksystem im Burgenland gestartet: 32.719 Anmeldungen

Bisher 4.720 Personen im Bundesland geimpft

Bei dem am Freitag gestarteten Vormerksystem des Landes Burgenland haben sich bisher 32.719 Personen für die Impfung gegen das Coronavirus registriert. Für Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) zeigen diese Zahlen eine hohe Impfbereitschaft und dass die unter www.burgenland.at/coronavirus zugängliche Anmeldung gut angenommen wird, hieß es am Samstag in Aussendung. Aktuell gibt es im Bundesland 30 Impfstellen, 4.720 Personen erhielten bereits das Vakzin.

Seit Freitag ist zudem die Online-Anmeldung zu den kostenlosen Antigen-Schnelltest in den sieben eingerichteten Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) möglich. Hier registrierten sich bisher 2.120 Menschen.