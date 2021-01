Impfung - Vormerkung startet in Tirol mit 1. Februar

Bevorzugter Impfstandort, Alters-, Berufsgruppen- und Risikogruppenzugehörigkeit werden vermerkt

Mit 1. Februar startet auch in Tirol die Möglichkeit für die breite Bevölkerung sich für eine Covid-Impfung vormerken zu lassen. Alle, die in Tirol wohnhaft oder berufstätig sind und eine österreichische Sozialversicherungsnummer haben, können sich unter www.tirolimpft.at unverbindlich anmelden, teilte das Land am Freitag in einer Aussendung mit.

In einem ersten Schritt wird dabei eine Impfstandort-Präferenz sowie weitere persönliche Angaben, wie etwa die Alters-, Berufsgruppen und Risikogruppenzugehörigkeit, vermerkt. Sobald dann Impfstoffe verfügbar oder konkrete Terminbuchungen möglich sind, werden die Angemeldeten über die von ihnen bekannt gegebenen Kontaktdaten informiert.

"Dies wird aufgrund der aktuell begrenzt verfügbaren Impfstoffe noch etwas Geduld erfordern - jedoch werden alle zur Verfügung stehenden Impfstoffe schnellstmöglich verimpft", meinte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes. Der Zeitpunkt der Vormerkung hat jedenfalls keinen Einfluss auf eine allfällige Reihung. Diese werde ausschließlich auf Basis der Tiroler Impfstrategie und entsprechender Priorisierung bzw. je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe durchgeführt.

Eine Vormerkung ist sowohl für die eigene Person, als auch für Angehörige bzw. Vertrauenspersonen möglich. Als Impfstandort kann man entweder eine der Impfstationen oder einen von 500 impfenden niedergelassenen Arzt wählen. Eine konkrete Terminbuchung folgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, sobald der Impfstoff zur Verfügung steht. Personen, die sich zur Impfung von einem der niedergelassenen Ärzte angemeldet haben, werden bei Verfügbarkeit des Impfstoffs vom Arzt direkt kontaktiert. Nach derzeitigem Stand ist eine Impfung für Personen zwischen 65 und 80 ab April vorgesehen, für die allgemeine Bevölkerung ab Mai bzw. Juni.

Risikopatienten werden gebeten, sich im Voraus mit dem betreuenden Arzt zu beraten. Sollte beim betreffenden Arzt keine Impf-Liste für (Hoch-)Risikopatienten geführt werden, können sich die Betroffenen ebenfalls über www.tirolimpft.at unter Angabe ihrer Risikogruppenzugehörigkeit unverbindlich vormerken lassen. Da Mehrfachvormerkungen vermieden werden sollen, sollen sich Personen, die sich bereits über eine Einrichtung (z.B. Altenwohn- und Pflegeheim), ihren Arbeitgeber (z.B. Krankenanstalten) oder im Rahmen der Erhebung der Gemeinden für Über-80-Jährige registriert haben, nicht nochmals anmelden. In Ausnahmefällen - für Personen die kein Internet haben und auch nicht von Angehörigen angemeldet werden können - kann eine Impf-Registrierung auch über die Gesundheitshotline 1450 erfolgen. Die Bevölkerung wurde jedoch gebeten, nach Möglichkeit die Online-Vormerkung in Anspruch zu nehmen.