Impfung - Weitere steirische Bürgermeister schon gegen Corona geimpft

ÖVP-Ortschef von St. Stefan Ob Stainz bestätigte Erhalt einer Dosis

In der Steiermark werden mit jedem Tag weitere Bürgermeister bekannt, die sich bereits gegen Corona impfen haben lassen: Stephan Oswald, ÖVP-Bürgermeister von St. Stefan ob Stainz bestätige einen Bericht der "Krone" und sagte auf APA-Nachfrage: "Ich bin Obmann des Pflegeheims Perisutti in Eibiswald und wurde von der Heimleitung angerufen und gefragt, ob ich mich impfen lassen will." Freitag vergangener Woche habe er dann die Dosis erhalten.

Oswald meinte, dass er sich die Impfung "nach dem ganzen Wirbel" nicht mehr so früh abholen würde. Er dachte, dass er mit gutem Beispiel vorangehen könne und da er sowieso regelmäßig im Heim zu tun habe, war es vorige Woche für ihn in Ordnung. Medien berichteten auch, dass sich offenbar auch schon Matthias Pokorn (ÖVP), Vizebürgermeister von Premstätten, sowie Andreas Staude (SPÖ), Bürgermeister in St. Oswald/Plankenwarth, haben impfen lassen. Beide waren Freitagmittag für eine Bestätigung vorerst nicht erreichbar.

Schon im Laufe der Woche war von anderen steirischen Bürgermeister bekannt geworden, dass sie sich schon eine Impfung verabreichen haben lassen: Die ÖVP-Bürgermeister von Stubenberg am See und Gamlitz, Alexander Allmer und Karl Wratschko, sowie der SPÖ-Bürgermeister von Bruck an der Mur, Peter Koch.