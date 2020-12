Impfung - Wiener Impfstart am 27. Dezember

Auftakt in der Klinik Favoriten - mit Anschober, Ludwig und Hacker

Am Sonntag, 27. Dezember, um 12.30 Uhr starten in der Klinik Favoriten die Corona-Impfungen der Stadt Wien. Geimpft wird das Personal der Covid-Station, dabei sein werden Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ). Nächste Impfstation - dort mit Ludwig und Hacker - ist, ebenfalls am Sonntag, das Pflegewohnhaus Leopoldau.

Ebenfalls in Wien - an der MedUni - wird am Sonntag um 9.00 Uhr die österreichweit erste Corona-Immunisierung durchgeführt. Die ersten Menschen, die in Österreich den Impfstoff verabreicht bekommen, sind fünf über 80-jährige Risikopatienten einer Spezialambulanz.